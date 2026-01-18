18 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:43

Piccoli: “Mi mancava segnare, nel primo tempo potevamo sfruttare meglio delle ripartenze”

Mirko Carmignani

18 Gennaio 2026

L'attaccante viola è intervenuto a Dazn per parlare della vittoria a Bologna dei gigliati con un suo gol nel primo tempo

A Dazn è intervenuto l’attaccante viola Roberto Piccoli: “Sono un po’ raffreddato, ma va bene così perché abbiamo vinto e la dedichiamo al nostro Presidente e alla sua famiglia. Abbiamo perso un grande uomo che ci ha trasmesso dei valori bellissimi, umanamente ho conosciuto pochi presidenti come lui.”

Sulla partita: “Mi mancava segnare perché devo far quello, l’altro giorno dicevo proprio che segno solo gol belli e mi ci voleva un gol sporco e così è stato. Il primo tempo è stato fantastico e potevamo pure segnare di più in qualche ripartenza poi nel secondo abbiamo sofferto di più perché hanno spinto e sono bravi a palleggiare.”

Prosegue: “Io e Moise siamo simili perché siamo fisici, ma possiamo giocare anche insieme. Dobbiamo lavorare forte per farci trovare pronti poi sarà il mister a decidere. Se gioco di più aumento di forma come tutti perché poi riesco a sprintare per tutta la partita infatti sono un giocatore di scatti e di sprint continui. A Lecce ho giocato poco, ma ho segnato comunque 7 gol.”

