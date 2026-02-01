La Fiorentina acquista il terzino svizzero classe 2007 Ademi dallo Young Boys, giocherà con la Primavera
I viola rafforzano il settore giovanile con il giovane terzino svizzero in arrivo dalla squadra di Berna dove giocava con l'Under 21
A cura di Mirko Carmignani
01 febbraio 2026 14:33
La Fiorentina acquisisce il terzino svizzero classe 2007 di piede mancino Arnis Ademi che verrà aggregato alla primavera viola sin da subito. Il giocatore che, ha anche il passaporto kosovaro, è stato preso a titolo definitivo dallo Young Boys di Berna dove giocava con la selezione under 21 ed il suo contratto è stato depositato in Lega da poco.