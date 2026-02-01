La Fiorentina acquista il terzino svizzero classe 2007 Ademi dallo Young Boys, giocherà con la Primavera

I viola rafforzano il settore giovanile con il giovane terzino svizzero in arrivo dalla squadra di Berna dove giocava con l'Under 21

La Fiorentina acquisisce il terzino svizzero classe 2007 di piede mancino Arnis Ademi che verrà aggregato alla primavera viola sin da subito. Il giocatore che, ha anche il passaporto kosovaro, è stato preso a titolo definitivo dallo Young Boys di Berna dove giocava con la selezione under 21 ed il suo contratto è stato depositato in Lega da poco.