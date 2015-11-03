Notizie Young Boys Fiorentina

La Fiorentina acquista il terzino svizzero classe 2007 Ademi dallo Young Boys, giocherà con la Primavera
01 febbraio 2026 14:33
Dall'Algeria: "Fiorentina sul terzino sinistro Hadjam. Lo Young Boys lo valuta 5 milioni di euro"
07 gennaio 2025 17:41
L'attaccante Jean-Pierre Nsame dello Young Boys è stato offerto alla viola
01 gennaio 2021 11:47
Fassnacht: "Orgoglioso dell'interesse della Fiorentina, sarebbe un sogno. Ma io tifo Juventus..."
12 dicembre 2018 13:51
Il Mattino conferma, la Fiorentina vuole Benito, terzino sinistro classe 92 dello Young Boys
26 ottobre 2018 14:00
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