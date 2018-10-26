Il Mattino conferma, la Fiorentina vuole Benito, terzino sinistro classe 92 dello Young Boys

Contratto in scadenza e una fila di squadre sulle sue tracce: Loris Benito dello Young Boys è uno dei prezzi pregiati del panorama calcistico svizzero e, come riportato da Il Mattino, che riprende alc...

Contratto in scadenza e una fila di squadre sulle sue tracce: Loris Benito dello Young Boys è uno dei prezzi pregiati del panorama calcistico svizzero e, come riportato da Il Mattino, che riprende alcune indiscrezioni provenienti dalla terra elvetica, la Fiorentina è tra le squadre che sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione sul conto del terzino sinistro classe '92. Sul calciatore ci sono anche Lazio - che ha già fatto un tentativo, troppo alta la richiesta dei bernesi - e Genoa. Cosi riporta Calciomercato.com