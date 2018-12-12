Fassnacht: "Orgoglioso dell'interesse della Fiorentina, sarebbe un sogno. Ma io tifo Juventus..."

Christian Fassnacht, esterno dello Young Boys, cercato secondo i media anche della Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:

“Giocare in Italia sarebbe un sogno, ho sentito le voci su Fiorentina, Atalanta e Lazio e ne sono orgoglioso, però io sono tifoso della Juventus perché sono cresciuto con tanti italiani, tutti tifosi della Juve e mi hanno trasmesso la loro passione. La seguivo anche quando era in B. I mieri idoli sono Nedved per la leadership, Zidane per la classe”.