Fassnacht: "Orgoglioso dell'interesse della Fiorentina, sarebbe un sogno. Ma io tifo Juventus..."
Christian Fassnacht, esterno dello Young Boys, cercato secondo i media anche della Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole: “Giocare in Italia sarebbe un sogno, ho senti...
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2018 13:51
Christian Fassnacht, esterno dello Young Boys, cercato secondo i media anche della Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:
“Giocare in Italia sarebbe un sogno, ho sentito le voci su Fiorentina, Atalanta e Lazio e ne sono orgoglioso, però io sono tifoso della Juventus perché sono cresciuto con tanti italiani, tutti tifosi della Juve e mi hanno trasmesso la loro passione. La seguivo anche quando era in B. I mieri idoli sono Nedved per la leadership, Zidane per la classe”.