Labaro Viola

Fassnacht: "Orgoglioso dell'interesse della Fiorentina, sarebbe un sogno. Ma io tifo Juventus..."

Christian Fassnacht, esterno dello Young Boys, cercato secondo i media anche della Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole: “Giocare in Italia sarebbe un sogno, ho senti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2018 13:51
Fassnacht: "Orgoglioso dell'interesse della Fiorentina, sarebbe un sogno. Ma io tifo Juventus..." -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Young Boys
Condividi

Christian Fassnacht, esterno dello Young Boys, cercato secondo i media anche della Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:

 “Giocare in Italia sarebbe un sogno, ho sentito le voci su Fiorentina, Atalanta e Lazio e ne sono orgoglioso, però io sono tifoso della Juventus perché sono cresciuto con tanti italiani, tutti tifosi della Juve e mi hanno trasmesso la loro passione. La seguivo anche quando era in B. I mieri idoli sono Nedved per la leadership, Zidane per la classe”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok