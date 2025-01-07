Dall'Algeria: "Fiorentina sul terzino sinistro Hadjam. Lo Young Boys lo valuta 5 milioni di euro"

La Fiorentina mette nel mirino il terzino sinistro dello Young Boys, Jaouen Hadjam. Il club svizzero fissa il prezzo

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo terzino in vista della possibile partenza di Cristiano Biraghi, destinato a lasciare il club viola in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato dal portale Dzfoot, oltre al nome di Leonardo Spinazzola, la società toscana avrebbe messo gli occhi su Jaouen Hadjam, terzino sinistro franco-algerino in forza allo Young Boys. Il club svizzero avrebbe fissato il prezzo del classe 2003 intorno ai 5 milioni di euro. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche l’interesse del Trabzonspor, squadra della Super Lig turca.

Valentini: “La Fiorentina mi ha convinto subito. Posso giocare dove vuole il mister, non ho problemi”

https://www.labaroviola.com/valentini-la-fiorentina-mi-ha-convinto-subito-posso-giocare-dove-vuole-il-mister-non-ho-problemi/283726/