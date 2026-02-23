Fogliati: "Tifo Roma, ma il mio colore preferito è il viola e spero che la Fiorentina si salvi presto"

L'attrice romana ha parlato anche del suo nuovo compagno Fabio Paratici, nuovo direttore gigliato da poche settimane

A La Nazione è intervenuta l'attrice romana e coconduttrice di una serata di Sanremo Pilar Fogliati, nuova compagna del direttore sportivo viola Fabio Paratici: "Carlo Conti non mi ha ancora chiesto di conoscerlo, ma credo che dietro le quinte qualche battuta me la farà. Io non seguo molto il calcio, ma essendo romana simpatizzo per la Roma, però il mio colore preferito è il viola e ho detto tutto."

Su Paratici: "Ha molta da fare e non penso verrà qui, ovviamente lo spero ma non so dirvi di più, deve fare il suo lavoro e spero che la Fiorentina si possa salvare tranquillamente, però non sono un'esperta."