Il Corriere dello Sport riporta: "Il Napoli molla Dodo e va su altri profili, non è il preferito di Allegri"

L'esterno brasiliano potrebbe perdere una squadra interessata a lui nel mercato

Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe sparire una squadra interessata a Dodò, infatti il Napoli di Allegri lo potrebbe mollare per andare su Norton-Cuffy che Paratici considera il naturale sostituto del brasiliano. Paratici lo valuta 15 milioni e qualora pervenissero offerte congrue, lo cederebbe senza problemi per il contratto in scadenza l'anno prossimo che non è stato ancora rinnovato e difficilmente lo sarà. Si tratta di un intrigo di mercato che ancora può regalare sorprese.