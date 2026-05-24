Ceccarini: "La Roma punta Dodo per rinforzare la fascia destra. La Fiorentina apre alla cessione del brasiliano"

Gasperini apprezza il terzino della Fiorentina per rinforzare la fascia destra in attesa di capire quale competizione europea giocherà la Roma

Il campionato della Fiorentina si è concluso con il pareggio interno contro l'Atalanta ed è tempo di pensare al mercato.

Saranno tante le operazioni in entrata e in uscita che dovrà operare Paratici chiamato a snellire l'organico viola in un'annata in cui i viola non saranno protagonisti nelle coppe europee.

Secondo quanto riportato di Niccolò Ceccarini su X, la Roma punta forte sul terzino brasiliano Dodo della Fiorentina come rinforzo per la fascia destra.

La Fiorentina sarebbe disponibile ad ascoltare le offerte per il terzino brasiliano, reduce da una stagione in chiaroscuro e potrebbe proseguire la sua carriera nel club capitolino che oggi potrebbe conquistare la qualificazione in Champions League.

Vedremo se la trattativa potrà decollare nei prossimi giorni con Dodo che sarebbe la prima cessione eccellente in casa Fiorentina.