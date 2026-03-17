17 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Calciomercato.it: “La Fiorentina punta il suo prossimo numero 9, ma ci vorranno almeno 18 milioni”

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Calciomercato.it: “La Fiorentina punta il suo prossimo numero 9, ma ci vorranno almeno 18 milioni”

Redazione

17 Marzo · 19:12

Aggiornamento: 17 Marzo 2026 · 19:12

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Calciomercato.it parla di un possibile interessamento della Fiorentina per Mateo Pellegrino, punta centrale del Parma

Secondo Calciomercato.it la Fiorentina si starebbe muovendo in anticipo per trovare un attaccante di peso per la prossima stagione in caso di cessione di Moise Kean: “Uno dei nomi più caldi in casa viola è quello di Mateo Pellegrino, centravanti del Parma che potrebbe salutare la squadra emiliana al termine della stagione in corso. Classe 2001, l’attaccante della squadra allenata da Cuesta piace a diverse società con Milan, Inter e Juventus che hanno preso. Nel caso in cui dovesse partire Moise Kean a fine stagione, la Fiorentina necessiterà di un attaccante di livello internazionale per dare vita a un nuovo progetto che permetta alla squadra di non vivere una stagione complicata come quella che volge al termine. La partenza di Kean potrebbe regalare circa 40 milioni di euro alla Fiorentina, di cui 18 potrebbero essere investiti per arrivare a Pellegrino”.

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