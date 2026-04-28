Calciomercato 2026-27: in estate apre il 29 giugno e chiude l'1 settembre. In inverno dal 2 gennaio all'1 febbraio

Svelate le date del calciomercato 2026-27. La novità per la Serie A

In attesa che finisca il campionato di Serie A, sono state annunciate le date del calciomercato 2026-27. L’apertura al 29 giugno è una novità per quel che riguarda la massima Serie italiana. Ma perché si è arrivati a questa decisione? Pensandoci bene non avrebbe molto senso anticipare l’inizio del calciomercato di fatto quando la stagione precedente non sarà ufficialmente già chiusa, ma la motivazione è molto semplice e servirà ai nostri club per sistemare i bilanci. La sessione estiva chiuderà l'1 settembre.



Iniziare la sessione di trasferimenti con la stagione precedente ancora in corso significherà infatti che le varie società potranno fare plusvalenze valide per i bilanci che chiudono al 30 giugno, cosa da non sottovalutare per i club che dovranno far tornare i conti prima dell’inizio dell’annata successiva. Si tratterà di una prima volta, e chissà che non possa aprire un nuovo capitolo anche per il futuro. Per quanto riguarda invece la sessione invernale, il mercato aprirà il 2 gennaio e finirà l'1 febbraio. Lo scrive TMW.