Moreno strappa consensi al Levante; sul difensore sondaggi di club spagnoli e dalla Premier League
Il difensore argentino in prestito al Levante ha disputato un buon campionato attirando l'interesse di club spagnoli e inglesi
Secondo El Chiringuito, dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata, Matias Moreno sarebbe favorevole a restare al Levante UD anche nella prossima stagione. Il difensore, di proprietà della ACF Fiorentina, era arrivato in Spagna la scorsa estate con la formula del prestito corredato da diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.
L’operazione, però, non si preannuncia semplice: il club valenciano preferirebbe infatti trattare un nuovo prestito piuttosto che procedere con l’acquisto definitivo. Nel frattempo, sul centrale argentino sarebbero arrivati anche alcuni interessamenti da parte di società inglesi e spagnole.