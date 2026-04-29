Agente Dragusin: "Nessun contatto con la Fiorentina, la priorità ora è la salvezza del Tottenham"

Le parole dell'agente del difensore del Tottenham Radu Dragusin su un suo possibile ritorno di fiamma della Fiorentina o di altri club di Serie A

Nelle scorse ore il nome del difensore del Tottenham Radu Dragusin è stato di nuovo accostato alla Fiorentina che lo aveva già cercato per gennaio. L'agente del giocatore, Florin Manea, contattato dal portale rumeno Nelle scorse ore il nome del difensore del Tottenham Radu Dragusin è stato di nuovo accostato alla Fiorentina che lo aveva già cercato per gennaio. L'agente del giocatore, Florin Manea, contattato dal portale rumeno DigiSport.ro, ha rinviato di qualche giorno le decisioni e i colloqui: "Ho parlato con il giocatore anche nelle scorse ore ma non mi ha chiesto nulla al riguardo perché è concentrato sul Tottenham, abbiamo tempo e nessuno ci mette fretta per ora. Certo se qualcuno mi chiama ora lo ascolto è normale, ma non sono stato contattato, vi dico la verità.

La sua priorità adesso è salvare il Tottenham. E al momento non ho parlato con la Fiorentina, con la Juventus e nemmeno con il Tottenham stesso. La prossima settimana sarò in Inghilterra, incontrerò Radu e vedremo il da farsi".