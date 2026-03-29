Il Secolo XIX: La Fiorentina segue il portiere dello Spezia Mascardi; sondaggi anche di Napoli e Roma

La Fiorentina segue con attenzione il giovane portiere dello Spezia, Diego Mascardi. Il classe 2006 ha recentemente lasciato il ritiro di Follo per raggiungere l’Italia Under 21, dove è stato convocato al posto dell’infortunato Motta, vice portiere della Lazio.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, al termine della stagione è previsto un incontro tra lo Spezia e l’entourage del giocatore, rappresentato dall’agente Mario Giuffredi. Mascardi è legato al club ligure da un contratto in scadenza nel 2028, ma l’interesse nei suoi confronti è concreto: oltre alla Fiorentina, anche Napoli e Roma hanno già effettuato dei sondaggi nei mesi scorsi.