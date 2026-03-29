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Il Secolo XIX: La Fiorentina segue il portiere dello Spezia Mascardi; sondaggi anche di Napoli e Roma

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Il Secolo XIX: La Fiorentina segue il portiere dello Spezia Mascardi; sondaggi anche di Napoli e Roma

Redazione

29 Marzo · 21:20

Aggiornamento: 29 Marzo 2026 · 21:21

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La Fiorentina osserva la crescita del portiere dello Spezia classe 2006, Diego Mascardi recentemente convocato in Under 21

La Fiorentina segue con attenzione il giovane portiere dello Spezia, Diego Mascardi. Il classe 2006 ha recentemente lasciato il ritiro di Follo per raggiungere l’Italia Under 21, dove è stato convocato al posto dell’infortunato Motta, vice portiere della Lazio.
Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, al termine della stagione è previsto un incontro tra lo Spezia e l’entourage del giocatore, rappresentato dall’agente Mario Giuffredi. Mascardi è legato al club ligure da un contratto in scadenza nel 2028, ma l’interesse nei suoi confronti è concreto: oltre alla Fiorentina, anche Napoli e Roma hanno già effettuato dei sondaggi nei mesi scorsi.

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