Ribery: "Ragazzi, mi spiace avervi lasciati soli, non volevo entrare male"

Ribery ammette di aver commesso un grave errore.

Il giocatore francese della Fiorentina, Franck Ribery, si è scusato con i compagni di squadra per aver lasciato la squadra in dieci uomini contro il Genoa al 51' del secondo tempo. Salta quindi la prossima partita con l'Atalanta di Gasperini.

Questo il suo post: "Ragazzi, mi dispiace avervi lasciato soli, non volevo entrare male e mi sono scusato. Avete combattuto fino alla fine e siete stati molto bravi e attenti. Avanti così!

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