Intervista a Fuser: Italiano vs Juric, due allenatori che stanno facendo molto bene

Nel corso dell’intervista concessa all’edizione odierna di Tuttosport, Diego Fuser si è concentrato su Ivan Juric e Vincenzo Italiano, di fronte oggi in Torino-Fiorentina: “Sono allenatori che stanno facendo molto bene, il loro calcio è sicuramente riconoscibile. Juric ha dato al Toro un’idea chiarissima di come stare in campo e secondo me in questa stagione la squadra ha fatto un passo in avanti in termini di gestione della palla e dei momenti della partita. Avrebbe meritato più punti di quelli fatti finora in campionato, le prestazioni sono quasi sempre arrivate, soprattutto nel girone di ritorno. La Fiorentina, invece, ha un modo internazionale di stare in campo, di occupare gli spazi. Ha fatto un cammino pazzesco in Conference League, affrontando avversarie di valore. Sono due tecnici che possono ambire anche ad allenare le big: ormai hanno fatto sufficiente esperienza e possono volare, senza rischiare di cadere malamente”. Lo scrive tuttomercatoweb.com

