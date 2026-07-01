Pedullà: "Confermato il gradimento della Lazio per Piccoli. Presto un incontro di mercato tra Lazio e Fiorentina"
Le ultime di Pedullà raccontano della possibilità di cedere Piccoli per la Fiorentina con l'attaccante che piace alla Lazio di Gattuso
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2026 22:00
Qualche sera fa vi avevamo parlato del gradimento della Lazio per Roberto Piccoli. L’attaccante è stato acquistato la scorsa estate dalla Fiorentina per 25 milioni più bonus con l’avvento di Grosso gli spazi si restringeranno perché il nuovo allenatore gioca con il 4-3-3 e il ruolo di prima punta appartiene a Kean. Quindi si valuteranno soluzioni, la Lazio cerca un attaccante con le caratteristiche di Lucca o Piccoli, per quest’ultimo possibile un summit nei prossimi giorni per memorizzare la fattibilità dell’operazione. Il profilo comunque piace, come riportato da AlfredoPedulla.com