Pedullà: "Confermato il gradimento della Lazio per Piccoli. Presto un incontro di mercato tra Lazio e Fiorentina"

Le ultime di Pedullà raccontano della possibilità di cedere Piccoli per la Fiorentina con l'attaccante che piace alla Lazio di Gattuso

Qualche sera fa vi avevamo parlato del gradimento della Lazio per Roberto Piccoli. L’attaccante è stato acquistato la scorsa estate dalla Fiorentina per 25 milioni più bonus con l’avvento di Grosso gli spazi si restringeranno perché il nuovo allenatore gioca con il 4-3-3 e il ruolo di prima punta appartiene a Kean. Quindi si valuteranno soluzioni, la Lazio cerca un attaccante con le caratteristiche di Lucca o Piccoli, per quest’ultimo possibile un summit nei prossimi giorni per memorizzare la fattibilità dell’operazione. Il profilo comunque piace, come riportato da AlfredoPedulla.com