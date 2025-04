Dodò domani esce dall’ospedale, potrebbe tornare in campo nel ritorno contro il Betis a Firenze

Buona notizie da Dodò, il calciatore della Fiorentina, che nella giornata di ieri è stato sottoposto ad intervento di appendicectomia laparoscopica, domani uscirà dall’ospedale e poi comincerà il suo percorso di recupero. Il terzino destro viola sarà fuori certamente per le prossime 3 partite contro Empoli, gara di andata di Conference League contro il Betis ed anche per la gara di Roma contro la squadra giallorossa. Potrebbe tornare a disposizione di mister Palladino per la gara di ritorno contro il Betis in programma l’8 maggio allo stadio Franchi. L’assenza del brasiliano è una notizia certamente negativa per la Fiorentina ma la sua assenza sarebbe potuta essere molto più lunga, visto l’intervento ricevuto.