Il via libera del Tottenham a Paratici é solo questione di tempo, ha già iniziato a pensare alla Fiorentina

Paratici è il grande innesto societario nella Fiorentina, adesso è ancora sotto contratto con il Tottenham, le ultime

Fabio Paratici sarà un nuovo dirigente della Fiorentina. Il dirigente adesso al Tottenham, sta aspettando solo gli aspetti formali della separazione dal club inglese, una separazione che potrebbe richiedere anche più tempo del previsto ma che non mette in nessun modo in dubbio l'approdo a Firenze. Fabio Paratici sta già iniziando a pensare alla sua Fiorentina ed a come risolvere i problemi che ci sono in casa viola in questo momento. L'accordo con la società viola è di 4 anni e mezzo e prevede carta bianca sulla gestione.