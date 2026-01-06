Pedullà: “Ngonge via dal Torino perchè è un esterno: la Fiorentina potrebbe prenderlo in prestito”

In diretta su Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà ha parlato delle operazioni di mercato della Fiorentina.

Ecco le parole del giornalista sul presunto nuovo esterno:

“Dominguez è sul mercato. Ngonge va via dal Torino come Asslani: Ngonge va via perché nel 3-5-2 non va bene e lui è un esterno. E’ in prestito e lui ha fatto male, ha fatto solo un gol a Parma.Sugli esterni dobbiamo stare molto attenti. Se dai il giocatore in prestito all’inizio come Asslani poi il giocatore riparte in prestito per 6 mesi cambiando la destinazione della squadra. Ci saranno tante occasioni come queste, ci saranno opportunità sulle quali decidere in due giorni altrimenti cambiano gli obbietivi.