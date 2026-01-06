6 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:06

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pedullà: “Ngonge via dal Torino perchè è un esterno: la Fiorentina potrebbe prenderlo in prestito”

Esclusive

Pedullà: “Ngonge via dal Torino perchè è un esterno: la Fiorentina potrebbe prenderlo in prestito”

Redazione

6 Gennaio · 15:13

Aggiornamento: 6 Gennaio 2026 · 15:53

TAG:

CalciomercatoCyril Ngonge

Condividi:

di

Le parole dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul possibile nuovo esterno d'attacco della Fiorentina che potrebbe essere Cyril Ngonge

In diretta su Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà ha parlato delle operazioni di mercato della Fiorentina.
Ecco le parole del giornalista sul presunto nuovo esterno:

“Dominguez è sul mercato. Ngonge va via dal Torino come Asslani: Ngonge va via perché nel 3-5-2 non va bene e lui è un esterno. E’ in prestito e lui ha fatto male, ha fatto solo un gol a Parma.Sugli esterni dobbiamo stare molto attenti. Se dai il giocatore in prestito all’inizio come Asslani poi il giocatore riparte in prestito per 6 mesi cambiando la destinazione della squadra. Ci saranno tante occasioni come queste, ci saranno opportunità sulle quali decidere in due giorni altrimenti cambiano gli obbietivi.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio