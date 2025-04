Sarà operato Dodò, si tratta di un intervento di 30 minuti. I tempi di recupero potrebbero allungarsi

Non arrivano belle notizie dal fronte Dodò. Il calciatore, come raccontato in esclusiva questa mattina, stanotte ha accusato dei dolori ed ha passato la notte in ospedale per sospetta appendicite prima di svolgere tutti gli esami del caso. Il terzino destro brasiliano aveva anche scritto in esclusiva a Passione Fiorentina: “Tranquilli per uno che è tornato da un crociato in 4 mesi un appendicite non è niente. L’appendice non c’è l’ha fatta, correvo troppo e non mi seguiva”. Adesso dall’ospedale non arrivano buone notizie e Dodò sarà operato, un’operazione di circa 30 minuti con i tempi di recupero che potrebbero allungarsi, dunque potrebbe star fuori anche un paio di settimane. Sicuramente sarà fuori per la gara di campionato contro l’Empoli e nell’andata contro il Betis per la semifinale di Conference League.