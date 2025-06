Juve, Napoli e Milan hanno chiamato il procuratore di Dodò dopo il mancato accordo con la Fiorentina

Uno sguardo al futuro, con alcuni dubbi ancora da sciogliere riguardo al laterale della Fiorentina, Dodò. Il terzino brasiliano non ha ancora rinnovato con il club viola, e diverse società di Serie A hanno provato ad attirarlo verso una nuova esperienza.

Dopo l’interruzione della trattativa tra la Fiorentina e il giocatore per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2027), il calciatore sembra ora orientato a lasciare Firenze. Nel frattempo, Juventus, Milan e Napoli hanno contattato il suo procuratore per raccogliere informazioni sulla sua situazione.

Per quanto riguarda l’interesse del Milan, si tratta di una richiesta del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe a Milano. La Juventus, invece, è alla ricerca di rinforzi per la fascia destra e ha effettuato un sondaggio. Anche il Napoli punta a rafforzarsi in quel settore del campo, individuando in Dodô la soluzione ideale.