La chiamata di Commisso: “Vittoria fondamentale, grazie ai tifosi per il sostegno! Ora testa alla Lazio”

E’ una vittoria dal peso specifico enorme quella raccolta dalla Fiorentina sulla Cremonese, che avvicina la zona salvezza a solo tre punti con 20 partite al termine del campionato.

Dopo il gol vittoria di Moise Kean, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso avrebbe chiamato Vanoli nello spogliatoio per spronare il gruppo dopo un succeso importante.

Commisso avrebbe ribadito l’importanza di una vittoria fondamentale e meritata complimentandosi con il gruppo che ha aggiunto:

“Adesso testa alla prossima partita contro la Lazio e grazie anche ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita“.