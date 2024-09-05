Tutto fatto per il rinnovo di Kouamè: ingaggio ridotto e allungata scadenza. L'annuncio nei prossimi giorni

Permanenza e rinnovo di contratto. Kouamè può sorridere, il suo legame con la Fiorentina continua. I dettagli del suo rinnovo

Lo avevamo scritto il 12 luglio (CLICCA QUI PER LEGGERE), se non fosse arrivata la cessione nella sessione estiva di mercato, ci sarebbe stato il rinnovo di contratto, stiamo parlando di Christian Kouamè. Il calciatore ivoriano della Fiorentina aveva il contratto in scadenza a giugno del 2024 con opzione 2025 che avrebbe potuto esercitare solo il club viola. Qualora però, fosse stata esercitata questa opzione, ci sarebbe stato un corposo aumento dell'ingaggio fino ad arrivare a 2,2 milioni per l'ultimo anno. E cosi è stato. Nel mese di giugno i dirigenti viola hanno esercitato l'opzione con una promessa però, in caso di permanenza, sarebbe stato ridiscusso il contratto dopo l'estate.

Kouamè non ha lasciato Firenze. Mister Palladino lo considera un ottimo jolly capace di giocare sia come centravanti che dietro l'attaccante. L'ivoriano ha stregato il nuovo tecnico e cosi è arrivata la sua conferma nonostante ci fosse il Maiorca pronto a prenderlo. Come da impegni presi però, finito il mercato estivo. Kouamè e la società viola hanno ridiscusso il contratto, allungandolo e riducendo l'ingaggio che ora si abbassa sotto il milione e mezzo netto a stagione per altre 3 stagioni. Insomma, una favola a lieto fine per il ragazzo molto legato ai colori viola.

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