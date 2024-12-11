Biraghi ha chiesto di andare via dalla Fiorentina. C'è stato un forte litigio con Palladino, rapporto rotto

Biraghi non vuole restare più alla Fiorentina, richiesta la cessione e forte litigio con Palladino nelle scorse settimane

La notizia era nell'aria da settimana ma adesso, dopo le parole di Raffaele Palladino in conferenza su Biraghi, è praticamente confermata e siamo arrivati ad un punto di non ritorno con il terzino sinistro classe 92.

Biraghi è fuori una scelta tecnica, credo che Cristiano non era abituato a non giocare, è sempre stato importante per questa società e per questa maglia, è sempre stato importante, lo ringrazio per aver dato tutto, ultimamente non ha trovato spazio anche per un piccolo infortunio, ora è fuori per scelta tecnica e non mi sento di aggiungere altro

Parole che sono una sentenza. Palladino ha fatto chiaramente intendere di considerare Biraghi ormai il passato. La sue non sono state parole di circostanza e il tecnico non si è nascosto. Il capitano della Fiorentina, che ormai possiamo considerare l'ex capitano, ha avuto uno scontro duro nelle scorse settimane con Palladino e il rapporto non è stato più recuperato. Biraghi ha chiesto la cessione perchè non contento della situazione e del suo poco minutaggio, anche il terzino sinistro considera finita la sua esperienza a Firenze. A gennaio la cessione è scontato e le richieste non mancano. Il rapporto ormai non c'è più, siamo ai titoli di coda.

LE PAROLE DI SOTTIL IN CONFERENZA STAMPA

https://www.labaroviola.com/sottil-ho-avuto-un-faccia-a-faccia-con-palladino-il-mio-atteggiamento-e-diverso-ora-sono-maturo/280442/