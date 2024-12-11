Sottil: "Ho avuto un faccia a faccia con Palladino, il mio atteggiamento è diverso. Ora sono maturo"

Riccardo Sottil ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa alla vigilia della Conference League

Riccardo Sottil ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Lask di Conference League, queste le parole dell'esterno della squadra viola:

"Martinelli veniva con noi anche negli anni passati, è un ragazzo intelligente che si allena bene, deve divertirsi ed essere spensierato. Lui è molto preparato e sono sicuro che farà una grande partita. In Europa non è mai facile, l'approccio è molto importante, la partita di Empoli ci conferma che non dobbiamo mai abbassare la guardia. L'atteggiamento è la chiave del rendimento di quest'anno. Sto avendo continuità e sto giocando tante partite, per me è importante. Mi sento diverso, mi sento più maturo. Voglio essere sereno tranquillo e lavorare. Non è accaduto nulla di diverso, semplicemente ho avuto un confronto con il mister, ci siamo detti chiaramente alcune cose e ho preso più consapevolezza"

LA NOTIZIA DI MERCATO CHE ARRIVA DALLA TURCHIA

https://www.labaroviola.com/dalla-turchia-fiorentina-su-szymanski-del-fenerbahce-mandati-2-osservatori-viola-a-vederlo-stasera/280439/