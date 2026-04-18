La Fiorentina non ha ancora comunicato a Joma lo sponsor da inserire nella nuova maglia

La Fiorentina non ha ancora comunicato a Joma quale sarà lo sponsor da applicare sulle maglie della prossima stagione che saranno disegnate dal brand spagnolo

La stagione della Fiorentina sta volgendo al termine con la squadra di Vanoli che è fuori dall’Europa e a pochissimi punti dalla salvezza matematica. Poi la stagione che verrà sarà gioco forza una stagione di cambiamento e rinnovamento. Tra le tante cose che cambieranno c’è anche lo sponsor tecnico. Con il club viola che dopo 5 anni di Robe di Kappa tornerà al brand spagnolo Joma.

Le nuove maglie della Fiorentina sono già disegnate e pronte. Tuttavia ancora non è stato comunicato a Joma quale sarà il main sponsor (quello che apparirà al centro delle maglie) della prossima stagione. Sotto la gestione Commisso lo sponsor è sempre stato Mediacom, l’azienda di proprietà della famiglia che in questi anni ha garantito alla Fiorentina delle cospicue entrate. Non è detto che non lo sia nemmeno il prossimo anno, però al momento il club non lo ha ancora comunicato a Joma che è in attesa di questo dettaglio, che è l'ultimo che manca sulla nuova maglia viola

La Fiorentina fa sapere che per l’anno del centenario ha preferito stampare sulle maglie logo in seconda battuta per semplici motivi organizzativi