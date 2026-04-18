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La Fiorentina non ha ancora comunicato a Joma lo sponsor da inserire nella nuova maglia

La Fiorentina non ha ancora comunicato a Joma quale sarà lo sponsor da applicare sulle maglie della prossima stagione che saranno disegnate dal brand spagnolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2026 11:50
La Fiorentina non ha ancora comunicato a Joma lo sponsor da inserire nella nuova maglia -
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La stagione della Fiorentina sta volgendo al termine con la squadra di Vanoli che è fuori dall’Europa e a pochissimi punti dalla salvezza matematica. Poi la stagione che verrà sarà gioco forza una stagione di cambiamento e rinnovamento. Tra le tante cose che cambieranno c’è anche lo sponsor tecnico. Con il club viola che dopo 5 anni di Robe di Kappa tornerà al brand spagnolo Joma.

Le nuove maglie della Fiorentina sono già disegnate e pronte. Tuttavia ancora non è stato comunicato a Joma quale sarà il main sponsor (quello che apparirà al centro delle maglie) della prossima stagione. Sotto la gestione Commisso lo sponsor è sempre stato Mediacom, l’azienda di proprietà della famiglia che in questi anni ha garantito alla Fiorentina delle cospicue entrate. Non è detto che non lo sia nemmeno il prossimo anno, però al momento il club non lo ha ancora comunicato a Joma che è in attesa di questo dettaglio, che è l'ultimo che manca sulla nuova maglia viola

La Fiorentina fa sapere che per l’anno del centenario ha preferito stampare sulle maglie logo in seconda battuta per semplici motivi organizzativi

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