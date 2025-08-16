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La Fiorentina deciderà la prossima settimana il futuro di Fortini. Il calciatore vorrebbe restare a Firenze

A giugno scorso, il Milan si era fatto avanti per il difensore, ma il club viola aveva chiuso tutte le porte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2025 17:54
La Fiorentina deciderà la prossima settimana il futuro di Fortini. Il calciatore vorrebbe restare a Firenze -
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La Fiorentina riflette sul futuro di Nicolò Fortini. Ci sono tante richieste sul mercato per il giovane talento viola: Classe 96', terzino di piede destro che può giocare anche a sinistra, nell'ultimo anno con la Juve Stabia di Pagliuca ha messo a referto 2 gol e 4 assist in 27 presenze. La decisione se tenere o meno il calciatore sarà presa entro la prossima settimana, anche se la volontà di Fortini è quella di rimanere a Firenze. A giugno scorso, il Milan si era fatto avanti per il difensore, ma il club viola aveva chiuso tutte le porte. Il suo contratto con la Fiorentina è quasi in scadenza (30 giugno 2027), probabilmente è anche per questo che la società sta riflettendo sul da farsi con il giocatore, che fino ad ora, ha sempre ben figurato, sia in cadetteria che in Primavera.

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