La Fiorentina deciderà la prossima settimana il futuro di Fortini. Il calciatore vorrebbe restare a Firenze

A giugno scorso, il Milan si era fatto avanti per il difensore, ma il club viola aveva chiuso tutte le porte

La Fiorentina riflette sul futuro di Nicolò Fortini. Ci sono tante richieste sul mercato per il giovane talento viola: Classe 96', terzino di piede destro che può giocare anche a sinistra, nell'ultimo anno con la Juve Stabia di Pagliuca ha messo a referto 2 gol e 4 assist in 27 presenze. La decisione se tenere o meno il calciatore sarà presa entro la prossima settimana, anche se la volontà di Fortini è quella di rimanere a Firenze. A giugno scorso, il Milan si era fatto avanti per il difensore, ma il club viola aveva chiuso tutte le porte. Il suo contratto con la Fiorentina è quasi in scadenza (30 giugno 2027), probabilmente è anche per questo che la società sta riflettendo sul da farsi con il giocatore, che fino ad ora, ha sempre ben figurato, sia in cadetteria che in Primavera.