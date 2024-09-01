Gudmundsson ancora non si è mai allenato con la squadra. Il rientro in campo a Bergamo è in dubbio

Ci vorrà ancora un pò di pazienza prima di vedere Albert Gudmundsson titolare nella Fiorentina. La situazione

Quando vedremo in campo Albert Gudmundsson? Questa è la domanda che si fanno tutti i tifosi della Fiorentina e gli appassionati vogliosi di vedere in campo il grande colpo del mercato viola. Il giocatore islandese non si è ancora mai visto in campo e nemmeno il suo nome è mai comparso tra i convocati. In realtà il nuovo numero 10 della Fiorentina non ha mai svolto nemmeno un allenamento con il resto della squadra. Al Genoa nelle ultime settimane non si è mai allenato con il resto del gruppo per via di un problema al polpaccio che attualmente ancora non è stato superato. Ipotizzare, in questo momento, un suo impiego a Bergamo contro l'Atalanta dopo la sosta è difficile, anche perchè, come detto, Palladino non ha mai visto il calciatore in una sessione di allenamento insieme con il resto del gruppo. C'è la paura e la sensazione che si debba aspettare ancora...

LE PAROLE DI RANIERI DOPO LA PARTITA

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