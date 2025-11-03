Nessun contatto tra la Fiorentina e Palladino fino ad ora. Pioli non vuole dimettersi, si tratta

Zero contatti tra la Fiorentina e Palladino fino a questo momento. Si tratta con Stefano Pioli per l'addio e gli accordi economici

Ore di caos in casa Fiorentina. Stefano Pioli non ha alcuna intenzione di dimettersi e dunque, con la società viola, stanno cercando un accordo economico per la separazione. Al suo posto, almeno per il momento, dovrebbe esserci Galloppa che guiderà gli allenamenti della squadre e quasi certamente anche la prossima partita di Conference League contro il Mainz. Nelle ultime ore è stato accostato alla panchina viola anche Raffaele Palladino, che si era dimesso a giugno per delle gravi diatribe con Pradè, fino ad ora però, non c'è stato alcun contatto tra i dirigenti gigliati e l'ex tecnico che comunque sarebbe molto contento di tornare a Firenze dopo le dimissioni di Pradè.