La Fiorentina non vuole vendere Parisi. Palladino lo reputa nel progetto. Via solo per grandi offerte

Hanno fatto scalpore nelle ultime ore le parole di Giuffredi, procuratore di Biraghi e Parisi che dopo la mancata convocazione dell' ormai ex capitano, ha annunciato che a Gennaio entrambi i terzini l...

Hanno fatto scalpore nelle ultime ore le parole di Giuffredi, procuratore di Biraghi e Parisi che dopo la mancata convocazione dell' ormai ex capitano, ha annunciato che a Gennaio entrambi i terzini lasceranno la Fiorentina. Se per Biraghi la situazione è ormai chiara e delineata, viste anche le parole di ieri sera di Palladino che ha spiegato come la decisione di venderlo a Gennaio sia stata presa di comune accordo tra tutte le parti in causa, la situazione per il classe 2000 è ben diversa.

La Fiorentina infatti non ha nessuna intenzione di cedere Parisi, l'ex Empoli infatti ha un contratto ancora lungo che scade nel 2028 ed è arrivato appena un anno e mezzo fa per un investimento da 10 milioni di euro, in virtù di questo la Fiorentina lo considera un patrimonio della società. Inoltre anche Palladino punta su Parisi e lo ritiene parte integrante nel progetto Fiorentina, come dimostrato dal minutaggio in crescendo delle ultime settimane. Minutaggio che è destinato ad aumentare vista la partenza ormai sempre più vicina di Cristiano Biraghi.

Dunque sia la dirigenza che l'allenatore non stanno pensando di vendere Paris, almeno che non vengano presentate per lui delle offerte importanti. Nonostante le parole di Giuffredi il futuro di Parisi è ancora tutto da scrivere.

BIRAGHI ARRABBIATO

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-biraghi-arrabbiato-per-le-parole-di-palladino-tutto-e-nato-dallacquisto-di-gosens/280551/