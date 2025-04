Dodò in ospedale, possibile operazione per appendicite. Salta l’Empoli, a rischio anche Betis e Roma

Non arrivano buone notizie in casa Fiorentina. Da questa notte Dodò è in ospedale per problemi di appendicite, possibile l’operazione che lo farebbe stare fuori dal campo per almeno una settimana. Il terzino destro brasiliano dunque non ci sarà contro l’Empoli, quasi certamente salterà anche l’andata della semifinale di Conference League contro il Betis ed è a rischio anche la trasferta di Roma della prossima giornata. Non è un periodo fortunato per Palladino che così deve fare a meno di uno dei giocatori più forti della rosa viola.