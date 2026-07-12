Gazzetta: “Brescianini piace al Bologna, si potrebbe aprire una trattativa. C’è anche il Sassuolo”

La Fiorentina dovrà iniziare a cedere

Non solo acquistare, la Fiorentina dovrà iniziare anche a cedere. Per questo motivo Fabio Paratici si sta guardando intorno per trovare una sistemazione ai vari esuberi. In queste ore Giovanni Sartori avrebbe bussato alle porte del Viola Park per Marco Brescianini. l'ex Atalanta infatti, piace molto a Domenico Tedesco e nei prossimi giorni si potrebbe aprire una trattativa. Pagato 12 milioni, il giocatore potrebbe lasciare Firenze. Anche il Sassuolo, per esempio, rimane interessato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.