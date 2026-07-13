Nazione rivela: "De Gea destinato a conservare la fascia di capitano anche con Grosso"

La nuova Fiorentina ha mosso i primi passi già ieri sera

La nuova Fiorentina, intanto, ha mosso i primi passi già ieri sera: intorno alle 20, conclusa la terza e ultima giornata di visite che ha visto protagonisti gli ultimi big della rosa (tra cui Moise Kean oltre allo stesso Grosso e al suo staff), la squadra si è ritrovata al Viola Park per la prima cena di gruppo e la prima notte trascorsa all'interno del centro sportivo.

Una serata utile per iniziare a cementare il gruppo, aperta dal discorso del nuovo allenatore e dal saluto di benvenuto di David De Gea (destinato a conservare la fascia di capitano) ai quattro nuovi arrivati: Viery, rientrato dal Brasile dopo aver ottenuto il visto di lavoro, Dragusin, Atta e Jimenez. L'unico assente era Marin Pongracic, reduce dagli impegni al Mondiale: il difensore ha appena iniziato le vacanze e raggiungerà il resto della squadra a fine mese. Lo riporta La Nazione.