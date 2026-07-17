Nazione: “Joao Mario piace ma il preferito è Ruggeri, idea costosa della Fiorentina”
Viola a caccia di un esterno per la fascia mancina
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2026 08:46
Per quel che riguarda le corsie, nelle ultime ore ha ripreso quota l'idea Joao Mario, mai tramontata dal tutto. L'esterno della Juventus piace perché fondamentalmente può giocare sia a destra che a sinistra. L'impressione è che però il preferito per la fascia mancina resti Ruggeri, un'idea (costosa) destinata ad accompagnare il mercato della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.