Labaro Viola

Nazione: “Joao Mario piace ma il preferito è Ruggeri, idea costosa della Fiorentina”

Viola a caccia di un esterno per la fascia mancina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2026 08:46
Nazione: “Joao Mario piace ma il preferito è Ruggeri, idea costosa della Fiorentina” -
Rassegna Stampa
Ruggeri
Condividi

Per quel che riguarda le corsie, nelle ultime ore ha ripreso quota l'idea Joao Mario, mai tramontata dal tutto. L'esterno della Juventus piace perché fondamentalmente può giocare sia a destra che a sinistra. L'impressione è che però il preferito per la fascia mancina resti Ruggeri, un'idea (costosa) destinata ad accompagnare il mercato della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok