Nazione: “Joao Mario piace ma il preferito è Ruggeri, idea costosa della Fiorentina”

Viola a caccia di un esterno per la fascia mancina

Per quel che riguarda le corsie, nelle ultime ore ha ripreso quota l'idea Joao Mario, mai tramontata dal tutto. L'esterno della Juventus piace perché fondamentalmente può giocare sia a destra che a sinistra. L'impressione è che però il preferito per la fascia mancina resti Ruggeri, un'idea (costosa) destinata ad accompagnare il mercato della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.