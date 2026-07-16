Corriere dello Sport: "Su Oulaï distanza significativa tra offerta e richiesta. Il calciatore vuole Firenze"

Questa la situazione relativa alla trattativa della Fiorentina per Oulaï. Il calciatore avrebbe chiesto la cessione e guarda Firenze.

La Fiorentina resta fortemente interessata a Inao Oulai del Trabzonspor - prendiamo atto che la smentita informale del club datata 4 luglio ne era solo la conferma - tuttavia andrà colmata una distanza economica significativa. La domanda è di quasi 30 milioni, l’offerta di poco superiore ai 20. C’è un elemento in potenza decisivo: la volontà del giocatore, che ha già fatto sapere ai turchi di volersi trasferire a Firenze.

Forti del gradimento di Oulai, i viola non demordono e preparano l’offensiva cercando prima di tutto di incassare del denaro contante dalle uscite. Solo così potranno dare l’assalto decisivo al centrocampista ivoriano.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport

