Gazzetta: "Fiorentina su Valdepenas, il Real lo valuta 8 milioni. Formula alla Nico Paz o % sulla rivendita?"
Oltre ad Oso, la Fiorentina segue il laterale del Real Madrid
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2026 09:38
Oltre ad Oso del Siviglia piace Victor Valdepenas, 19 anni, laterale mancino del Real Madrid. Prodotto della cantera del club madrileno, il ragazzo ha una valutazione intorno ai 7-8 milioni e nel contratto potrebbe essere inserita una clausola per il riacquisto sulla falsariga di quella di Nico Paz, o una percentuale sulla rivendita. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.