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Gazzetta: "Fiorentina su Valdepenas, il Real lo valuta 8 milioni. Formula alla Nico Paz o % sulla rivendita?"

Oltre ad Oso, la Fiorentina segue il laterale del Real Madrid

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2026 09:38
Gazzetta: "Fiorentina su Valdepenas, il Real lo valuta 8 milioni. Formula alla Nico Paz o % sulla rivendita?" -
Rassegna Stampa
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Oltre ad Oso del Siviglia piace Victor Valdepenas, 19 anni, laterale mancino del Real Madrid. Prodotto della cantera del club madrileno, il ragazzo ha una valutazione intorno ai 7-8 milioni e nel contratto potrebbe essere inserita una clausola per il riacquisto sulla falsariga di quella di Nico Paz, o una percentuale sulla rivendita. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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