Ndour sul no alla Juve: "Non mi sono mai pentito. Quest'anno il gol allo Stadium forse la gioia più grande"

"Il mio idolo? Cristiano Ronaldo, ma nel mio ruolo Pogba"

Cher Ndour ha così parlato anche del no alla Juventus quando era ragazzino a La Gazzetta dello Sport.

Da bambino chi era il suo idolo? "Cristiano Ronaldo per la mentalità, ma nel mio ruolo ho sempre amato Pogba. Giocatore fantastico".

Però a 13 anni ha detto no alla Juventus: pentito? "Non mi pento mai delle scelte che faccio. In quel momento era giusto restare all'Atalanta, dove ero entrato nel vivaio a 10 anni. Ero troppo piccolo per trasferirmi in convitto. La Juventus poi l'ho battuta ai rigori in semifinale di Youth League col Benfica e quest'anno ho segnato allo Stadium: la gioia più grande insieme alla rete all'Inter, forse un pizzico in più per la rivalità storica tra le tifoserie".