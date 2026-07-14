Corriere dello Sport: "Ieri primo allenamento a porte aperte. Introdotto l'uso di droni dal nuovo match analyst"

Molto entusiasmo e molto caldo il primo giorno di ritiro al Viola Park. Kean lavora a parte, sorprendono Egharevba e Croci

Temperature da deserto del Gobi e, di conseguenza, pochi presenti: il primo giorno di lavoro sul campo per la nuova Fiorentina di Grosso si è svolto in un clima freddo (che ossimoro), in contrasto con l'entusiasmo diffuso sui social e in città. Ieri partiva anche la campagna abbonamenti: code ai botteghini e 4.000 abbonamenti confermati in meno di otto ore, con la sensazione che si possa andare ben oltre i 13.478 della scorsa stagione. Seduta a porte aperte iniziata poco prima delle ore 18, circa 200 spettatori presenti sulle tribune del Viola Park che hanno ammirato da vicino i volti nuovi: Dragusin, Viery e soprattutto Atta (il più applaudito, mattatore nella partitella a fine allenamento); spazio anche per Jimenez, che però ha svolto parte della seduta lontano dal gruppo.

Allenamento personalizzato per Kean, che a più di tre mesi dall'ultima uscita (4 aprile scorso, contro il Verona, prima del riacutizzarsi del problema alla tibia) si è rivisto con scarpini da calcio e maglia viola, ma sempre senza pallone. Gli occhi dei tifosi in tribuna sono finiti poi sul fisico statuario di Egharevba, attaccante classe 2010 proveniente dal Verona, aggregato subito in prima squadra al pari del coetaneo Croci e altri Under 20, e sui due droni che sorvolavano le loro teste, una novità introdotta dal match analyst Andrea Tordi. E poi c'è lo staff di Grosso presentato ieri sul sito ufficiale del club: oltre al nuovo tecnico, tredici figure specializzate, tra loro il vice Raffaele Longo, il coordinatore Stefano Raponi, poi Giuseppe Foti, lo specialista nelle palle inattive, il match analyst Mauro Carretta ed i preparatori dei portieri, Claudio Filippi e Stefano Baroncini. A margine dell'allenamento le parole di Fabbian: «Siamo molto contenti di cominciare a lavorare. Grosso ci ha fatto una bella impressione, cercheremo di fare una grande stagione».

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport