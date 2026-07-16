Nazione: "Il Lipsia ha aperto alla cessione di Bakayoko: la Fiorentina propone prestito con obbligo"

Al momento sembra davanti a Lang e Zhegrova

Si cercano profili di livello, in linea con i colpi già fatti. Il preferito è Johan Bakayoko del Lipsia. Il club tedesco ha aperto al dialogo. La Fiorentina proporrà un prestito oneroso con un obbligo condizionato. Ala destra pura classe 2003, al momento sembra davanti a Lang e Zhegrova nella lista delle priorità, fermo restando che a metà del guado c'è sempre Koleosho, in parola da tempo con la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.