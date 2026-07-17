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Nazione: “Contropartite per Thorstvedt? Al Sassuolo piace Comuzzo ma la Fiorentina lo cede solo in prestito"

Altri tre nomi come "potenziali" contropartite per il norvegese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2026 08:48
Nazione: “Contropartite per Thorstvedt? Al Sassuolo piace Comuzzo ma la Fiorentina lo cede solo in prestito" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Pietro Comuzzo
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Resta in piedi anche l'affare Thorstvedt. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro, col Sassuolo che sta aprendo alla possibilità di inserire una contropartita. Restano in ballo i nomi di Sohm, Fabbian e Brescianini, ma ai neroverdi piace anche Comuzzo, che la Fiorentina però cederebbe soltanto in prestito. Lo scrive La Nazione.

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