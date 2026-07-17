Nazione: “Contropartite per Thorstvedt? Al Sassuolo piace Comuzzo ma la Fiorentina lo cede solo in prestito"

Altri tre nomi come "potenziali" contropartite per il norvegese

Resta in piedi anche l'affare Thorstvedt. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro, col Sassuolo che sta aprendo alla possibilità di inserire una contropartita. Restano in ballo i nomi di Sohm, Fabbian e Brescianini, ma ai neroverdi piace anche Comuzzo, che la Fiorentina però cederebbe soltanto in prestito. Lo scrive La Nazione.