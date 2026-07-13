Gazzetta insiste: "Oulai apre alla Fiorentina. Troppi i 40 milioni richiesti dal Trabzonspor"

Paratici lavora per abbassare la cifra relativa alla parte fissa

Paratici è già al lavoro per regalare a Grosso più di un rinforzo (servono un terzino sinistro e tre/quattro esterni offensivi) e si è tenuto un altro jolly , ovvero un colpo da piazzare nel corso di questo mercato. Non un prestito o un’operazione a costi limitati, ma un talento su cui investire una cifra consistente. Il nome che intriga di più al momento è quello di Christ Inao Oulai, mediano del Trabzonspor reduce dal boom al Mondiale negli Stati Uniti, che sulla carta non sarebbe una priorità, avendo appena preso Arthur Atta in quella posizione, ma che da tempo ha acceso la fantasia del ds viola.

La novità è l’apertura convinta del giocatore, che ha dato il suo ok a trasferirsi a Firenze. L’ostacolo resta la richiesta economica del club turco: 35-40 milioni, considerati troppi anche per un talento come Oulai. Paratici lavora per abbassare la cifra relativa alla parte fissa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.