Corriere dello Sport: "Moreno è in uscita. La Fiorentina chiede 12-14 milioni. Monza e Strasburgo interessate"

Saranno importanti anche le uscite per la Fiorentina. Moreno è tra i più vendibili al momento. Su Richardson c'è ancora il Nizza e anche Le Havre.

FIRENZE - La Fiorentina lavora sulle entrate ma anche sulle uscite. Il profilo più gettonato è Matias Moreno: l’argentino ha diverse richieste sia in Italia che all’estero. Il Monza ha chiesto informazioni, pure lo Strasburgo. Dalla Spagna si registrano i sondaggi del Getafe e dell’Espanyol. Il primo più complicato per ragioni economiche, il secondo più verosimile. La dirigenza viola chiede 12-14 milioni. Per Amir Richardson occhio alle sirene francesi: su di lui c’è il Nizza e nelle ultime ore si è inserito il Le Havre. Possibile prestito con diritto di riscatto a 8 milioni.



LE ENTRATE. Quanto alle entrate, la Fiorentina aspetta novità dal Burnley per Luca Koleosho e nel frattempo segue Tolu Arokodare del Wolverhampton. Ci sono stati degli abboccamenti già in passato, ma resta un profilo alto e complicato da chiudere. Dipende anche da altri fattori, tra cui la volontà del giocatore. Niente di nuovo per Kristian Thostvedt del Sassuolo, così come sul fronte Oso del Siviglia (servono 12-13 milioni). Sempre da monitorare Vitor Valdepenas per quale il Real Madrid chiede 7-8 milioni più una percentuale alta sulla futura rivendita.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport