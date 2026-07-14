Nazione sicura: "Oso-Fiorentina è tutto fatto! Paratici può chiudere l'affare in qualsiasi momento"

La scelta di non accelerare sembra legata a un'altra pista

L’operazione per Oso è pronta a entrare nella fase decisiva. L’intesa con il Siviglia è già sul tavolo di Fabio Paratici: accordi da firmare, documenti da depositare in Lega e una cifra definita, pari a 12 milioni di euro, per acquistare il cartellino del giocatore.



La Fiorentina potrebbe quindi chiudere l’affare in qualsiasi momento: oggi, domani o nei prossimi giorni. La scelta di non accelerare subito, però, sembra legata a un’altra pista che arriva dalla Spagna e riguarda Matteo Ruggeri. Lo scrive La Nazione.