Nazione sicura: "Oso-Fiorentina è tutto fatto! Paratici può chiudere l'affare in qualsiasi momento"
La scelta di non accelerare sembra legata a un'altra pista
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2026 09:44
L’operazione per Oso è pronta a entrare nella fase decisiva. L’intesa con il Siviglia è già sul tavolo di Fabio Paratici: accordi da firmare, documenti da depositare in Lega e una cifra definita, pari a 12 milioni di euro, per acquistare il cartellino del giocatore.
La Fiorentina potrebbe quindi chiudere l’affare in qualsiasi momento: oggi, domani o nei prossimi giorni. La scelta di non accelerare subito, però, sembra legata a un’altra pista che arriva dalla Spagna e riguarda Matteo Ruggeri. Lo scrive La Nazione.