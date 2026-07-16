Gazzetta sicura: "Kean non è incedibile, la Fiorentina per circa 40 milioni può valutare l'addio"

La sua cessione garantirebbe a club un forte risparmio perché ha un ingaggio da 4,5 milioni

La clausola rescissoria di Moise Kean è scaduta senza movimenti concreti. Nei 15 giorni previsti, dal 1° luglio a metà mese, nessun club si è presentato con i 62 milioni di euro necessari per portare via l’attaccante dalla Fiorentina.

Questo, però, non significa che il futuro di Kean sia già definito. Il centravanti è considerato un patrimonio tecnico della Viola, valutazione condivisa da Fabio Paratici e Fabio Grosso, ma davanti a un’offerta irrinunciabile la società potrebbe comunque aprire alla cessione.

La soglia di partenza sarebbe intorno ai 40 milioni di euro, anche perché un eventuale addio garantirebbe al club un forte risparmio sull’ingaggio: Kean guadagna 4,5 milioni, lo stipendio più alto della rosa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.