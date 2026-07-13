Tuttosport rivela: "Il Torino vuole Comuzzo in prestito. Ma la Fiorentina chiede oltre 20 milioni"

Petrachi è al lavoro per cercare di trovare un'intesa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto

Il Torino si muove con decisione per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di mister Ignazio Abate e mette nel mirino un gioiello di casa viola. Il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi sta seguendo con grande attenzione Pietro Comuzzo, individuato come uno degli obiettivi principali per il ruolo di difensore centrale titolare.

La valutazione della Fiorentina è importante: il club viola chiede infatti oltre 20 milioni di euro per far partire il proprio difensore. La cifra spaventa ma non ferma il Torino; Petrachi è infatti al lavoro per cercare di trovare un'intesa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a cifre più contenute rispetto alle richieste iniziali. I contatti con l'entourage del calciatore si sono fatti sempre più frequenti negli ultimi giorni e sono destinati a proseguire nel corso di questa settimana per capire i margini di manovra dell'operazione. Lo scrive Tuttosport.