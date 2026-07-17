Gazzetta: “Dragusin potrebbe prendere la maglia numero 3 lasciata libera da Rugani”

Il centrale è stato fortemente voluto per alzare il muro difensivo da Paratici

Radu Dragusin, arrivato dal Tottenham in prestito con obbligo condizionato alle presenze, è stato fortemente voluto per alzare il muro difensivo con il ds Fabio Paratici che lo conosce bene dai tempi delle giovanili alla Juventus. Il numero di maglia non è ufficiale ma potrebbe essere la 3 che fra l'altro è stata lasciata libera da Rugani non riscattato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

