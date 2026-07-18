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Nazione sicura: "La Fiorentina cederebbe Comuzzo in prestito con diritto di riscatto solo per 20 milioni"

La Fiorentina spara alto per il difensore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2026 09:30
Nazione sicura: "La Fiorentina cederebbe Comuzzo in prestito con diritto di riscatto solo per 20 milioni" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Thorstvedt è un pallino di Grosso che lo prenderebbe più che volentieri. Si lavora da giorni per cercare di abbassare la pretesa del Sassuolo con una contropartita. Valutati Sohm (che piace molto al Venezia), Brescianini e soprattutto Comuzzo , che però la Fiorentina cederebbe solo in prestito, eventualmente con un diritto di riscatto molto alto, intorno ai 20 milioni. Lo scrive La Nazione.

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