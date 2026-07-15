Corriere Fiorentino: "Il Real Madrid per Valdepeñas ha il diritto di recompra per 11-12 milioni"

Il classe 2006 arriva dal Real Madrid a titolo definitivo

Un affare impostato ormai da diversi giorni, quello per Victor Valdepeñas, e che è stato chiuso su basi molto simili a quelle che portarono Nico Paz al Como. Il giovane difensore spagnolo infatti (classe 2006) arriva dal Real Madrid a titolo definitivo per una cifra vicina agli 8 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita ma il club spagnolo, come sempre quando si tratta dei talenti cresciuti in casa, si è garantito anche un diritto di ricompra per i tre anni successivi nel corso dei quali, versando nelle casse della Fiorentina tra gli 11 e i 12 milioni, potrà riportarlo a casa.

Molto ben strutturato fisicamente (è alto quasi 190cm), Valdepeñas è mancino naturale e nella sua pur breve carriera ha dimostrato di poter giocare indifferentemente sia da centrale che da terzino sinistro. Del resto, parliamo di un ragazzo con doti fisiche notevoli, con una grande resistenza e con punte di velocità che stando ai dati sfiorano i 34 km/h. Con lui insomma, Paratici aggiungerà un altro tassello ad una difesa che sta uscendo rivoluzionata da questo avvio di mercato visto che oggi si potrebbe immaginare un pacchetto a quattro (Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepeñas) totalmente nuovo rispetto a quello della passata stagione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.