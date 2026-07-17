Jimenez sul ruolo: "Sinistra o destra, ala o difensore: l’importante è aiutare la squadra"

Ieri quarto giorno di ritiro per la Fiorentina di Grosso. Mandragora commenta così: "Stiamo lavorando molto e stiamo assimilando i concetti del mister"

FIRENZE - Ieri pomeriggio è finalmente finita l'attesa: la Fiorentina ha ricevuto il transfer per tesserare e annunciare Alex Jimenez. Prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Nel caso in cui il club di Commisso lo attivasse, dovrebbe riconoscere al Bournemouth il 30% sulla futura rivendita del giocatore, che ha manifestato tutta la sua felicità: «Sono qua perché ho sentito dal primo giorno che mi volevano al 100%. Il ruolo? È uguale. Destra o sinistra, ala o difensore: l’importante è aiutare la squadra».

In tutto questo ieri c’è stata la quarta seduta a porte aperte della Fiorentina al Viola Park. Jimenez è tornato ad allenarsi in gruppo dopo i primi giorni di massaggi, stretching e lavoro in palestra. Stesso discorso per Kean, rientrato a pieno regime. Infine Mandragora ha commentato l'andamento del ritiro ai canali ufficiali del club: «Stiamo lavorando molto e stiamo assimilando i concetti del mister».

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport